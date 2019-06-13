Тройное ДТП в Каире: погибли 14 человек

От мощного удара у автомобилей повылетали окна и двери, разорвало колеса

В египетской столице Каире произошло тройное дорожно-транспортное происшествие, передают новости "Сегодня".

В результате аварии, 14 человек погибли, еще восемь получили ранения.

На кольцевой дороге столкнулись два микроавтобуса, которые везли пассажиров, и грузовик. От мощного удара у автомобилей повылетали окна и двери, разорвало колеса.

У пострадавших – множественные переломы и внутренние кровоизлияния. Их экстренно доставили в местную больницу. Медики говорят – раненые в тяжелом состоянии. Причины трагедии расследуют полицейские.

Напомним, два дня назад на севере Египта произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли не менее семи человек и еще 16 пострадали. Столкнулись пассажирский микроавтобус и пикап с сельскохозяйственными работниками. В результате случившегося микроавтобус вылетел в кювет и упал в оросительный канал.

Стоит отметить, что, согласно официально статистике, Египет занимает 109-е место в мире по показателю смертности на дорогах. В абсолютном большинстве случаев причиной трагедии становится человеческий фактор - местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне.

Напомним о страшной авария, которая произошла на железнодорожном вокзале "Рамзес" в Каире, где в феврале неуправляемый тепловоз на всем ходу влетел в отбойник в начале перрона, после чего его топливные баки взорвались, что привело к гибели не менее двух десятков человек.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Тройное ДТП в Каире: погибли 14 человек". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"