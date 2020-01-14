Трюдо: Иран должен компенсировать родным потерю их близких в авиакатастрофе МАУ

Представители всех стран, которые потеряли своих граждан в этой катастрофе, встретятся в Доме Канады

/ Фото: Facebook

Власти Ирана должны каким-то образом компенсировать потерю близких родным погибших в катастрофе борта "Международных авиалинии Украины". Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу Global News.

"Представители всех стран, которые потеряли своих граждан в этой катастрофе, встретятся в Доме Канады (посольстве страны —Ред.) в Лондоне", — сказал он. По его словам, в ходе встречи будут обсуждаться следующие шаги, которые должны предпринять эти страны в связи с трагедией в небе над Тегераном. "Я думаю, что со стороны Ирана должно последовать полное признание ответственности за случившееся и некоторая форма компенсации", — добавил Трюдо.

Реклама

Ранее глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил, что Канада, Афганистан, Великобритания, Швеция и Украина создали специальную группу, которая будет оперативно доводить до родственников погибших всю информацию о ходе расследования причин катастрофы и заниматься оказанием необходимой им помощи.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев, разбился после вылета из аэропорта Тегерана. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама