Трюдо выйдет на первый рабочий день после двухнедельной самоизоляции

Трюдо заявил, что будет продолжать работать в основном из дома по телефону

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он намерен после двухнедельной самоизоляции посетить заседание кабинета министров.

Об этом сообщает телеканал CNTV News.

"Будут моменты для стратегических встреч или конкретных вопросов, когда я буду приезжать в офис на заседания, принимая все необходимые меры предосторожности", – отметил премьер-министр.

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Трюдо заявил, что будет продолжать работать в основном из дома по телефону, с такой же просьбой он обратился к своим согражданам.

Премьер-министр принял решение не покидать свою резиденцию после того, как у его жены был подтвержден новый коронавирус.

Во время изоляции Джастин Трюдо проводил ежедневные пресс-конференции из своей резиденции.

Жена Джастина Трюдо вылечилась от коронавируса. "Я чувствую себя намного лучше и уже получила подтверждение своего выздоровления от моего врача и Министерства здравоохранения", – заявила женщина. Софи-Грегуар заявила, что полностью восстановилась, однако супруги остаются на карантине по рекомендации специалистов.

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