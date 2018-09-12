Турция готовит в Идлибе неприятный "сюрприз" для Асада

Сегодня, 19:10

Увеличение объемов военной помощи, направляемой Турцией в Идлиб, отмечается после проведения на прошлой неделе встречи на высшем уровне России, Ирана и Турции

Турция решила помочь повстанцам. Фото: AFP
Турция решила помочь повстанцам. Фото: AFP

Турция активизировала поставки вооружений сирийской оппозиции, чтобы помочь ей в случае проведения сирийской армией операции в Идлибе. Об этом со ссылкой на источники в оппозиции сообщило агентство Reuters.

"Они пообещали полную военную поддержку со стороны Турции для длительной битвы", - приводит агентство слова старшего командира "Свободной сирийской армии" (ССА).

По информации Reuters, увеличение объемов военной помощи, направляемой Турцией в Идлиб, отмечается после проведения на прошлой неделе встречи на высшем уровне России, Ирана и Турции, которая была посвящена урегулированию конфликта в Сирии.

В понедельник проправительственная турецкая газета "Ени шафак" сообщила, что "Сирийская свободная армия" получила от Турции распоряжение подготовиться к возможной переброске порядка 20 тысяч вооруженных членов ССА в сирийскую провинцию Идлиб, где они примкнут к уже находящимся там другим подразделениям вооруженной оппозиции. Таким образом, ССА будет располагать в этом регионе 30 тыс. солдат, при общей численности бойцов в Сирии в 50 тыс.

Отмечается также, что турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Усиление турецкого присутствия отмечается и у границ провинции Идлиб, где Анкара оборудовала 12 наблюдательных пунктов для мониторинга зоны деэскалации.

Ранее сообщалось, что Турция потребовала от России прекратить удары по сирийскому Идлибу.
Сирия, Турция, Идлиб
Источник:

ТАСС

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