Турция может обратиться к России, если США откажется поставлять ей истребители F-35 — СМИ

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400

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Анкара может обратиться к Москве в случае, если США исключат Турцию из программы по созданию истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом сообщила со ссылкой на высокопоставленный источник в вооруженных силах Турции американская газета "Дифенс ньюс". "Мы не можем позволить себе ничем не заменить F-35", — приводит газета слова источника.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция может обратиться к любой другой стране, если США откажутся поставить республике F-35. "Есть F-35, есть и российского производства истребители. Если у нас не будет F-35, то мы будем вынуждены удовлетворить нашу потребность в истребителях где-либо еще. И так будет до тех пор, пока мы не начнем производить собственные самолеты", — сказал он.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф". В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Пентагон заявил, что покупка Турцией С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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