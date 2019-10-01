Турция начала военные действия в Сирии: Эрдоган раскрыл детали

Анкара планирует разместить 2 млн человек в безопасных зонах, которые будут созданы в Сирии

/ Фото: AFP

Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Эрдоган, сообщает Reuters.

В частности, Анкара планирует разместить около 2 млн сирийских беженцев в "безопасной зоне", которую планируют очистить от боевиков курдского отряда самообороны (YPG).

"Мы не достигли ни одного из желаемых результатов на востоке Евфрата. Турция не может потерять ни одного дня по этому вопросу. Нет другого выбора, кроме как действовать самостоятельно. Мы планируем разместить 2 млн человек в безопасных зонах, которые мы создадим. Мы рассчитали затраты и будем прилагать усилия для улучшения. Мы начнем предпринимать шаги, как только регион будет спасен от нашествия террора", – заявил Эрдоган.

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Ранее Эрдоган заявил, что Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности.

Напомним, военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа, в 50 км от границы с Сирией, прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.

Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

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