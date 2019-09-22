Турция готова к военной операции в Сирии − Эрдоган

Если наступление Турции на границе с Сирией состоится, это станет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы

/ Фото: AFP

Турция готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии в случае, если до конца сентября там не будет создана так называемая зона безопасности. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 сентября.

"Мы закончили все приготовления на границе (с Сирией. − ред.)", − отметил он перед отъездом в Нью-Йорк на заседание Генеральной ассамблеи ООН, добавив, что не желает военного противостояния с США в этом регионе, сообщает DW.

Ранее официальная Анкара сообщила, что в пограничный с Сирией регион были отправлены десятки врачей, "которые будут оказывать медицинские услуги в рамках запланированной трансграничной военной операции турецой армии в Сирии".

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Если наступление Турции на границе с Сирией состоится, это станет третьей военной операцией Турции в Сирии за последние годы.

В 2016 году Эрдоган начал операцию Щит Евфрата, в 2018 году − Оливковую ветвь, целью которой был захват Африна.

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В конце июня президент США Дональд Трамп заявил, что предотвратил "уничтожающий" удар турецких сил по курдам в Сирии.

Риторика турецкого правительство о проведении очередной военной операции в соседней Сирии продолжается в течение последнего года. Анкара желает создать там зону безопасности для возвращения сирийских беженцев и создания защитного пояса для своей границы. В настоящий момент республика ведет переговоры с Вашингтоном по этой теме.

Напомним, военные Турции и США 7 августа договорились о создании в Сирии центра совместных операций. 12 августа в турецкий город Шанлыурфа, в 50 км от границы с Сирией, прибыла первая группа военнослужащих США, которые будут работать в этой структуре.

Позже стало известно, что американский президент Дональд Трамп согласился вывести контингент США из зоны операции, которую турецкая армия проводит восточнее реки Евфрат в Сирии.

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