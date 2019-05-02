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Россия усилила обстрелы в Сирии: ООН бьет тревогу из-за сотен погибших

2 мая, 18:53

Целями бомбардировок за последнюю неделю становились школы и медицинские центры

Фото: AFP

Из-за активизировавшихся бомбардировок со стороны войск сирийского президента Башара Асада и России с февраля около 140 тысяч человек были вынуждены вновь искать себе убежище на северо-западе Сирии.

Такие данные, как пишет AFP, озвучил Дэвид Свонсон из Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"С февраля более 138,5 тыс. женщин, детей и мужчин переместились с северной Хамы и южного Идлиба. С 1 по 28 апреля, по оценкам, более 32 500 человек переехали в различные общины в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама", – утверждает он.

Стоит отметить, что в сентябре Асад, Россия и Турция подписали соглашение, согласно которому Идлиб должен был быть защищен от массового наступления правительственных войск.

В связи с последней эскалацией, по информации ООН с февраля погибли более 200 мирных жителей, а за последнюю неделю обстрелы велись по школам и медцентрам.

"ООН глубоко обеспокоена недавней эскалацией", – резюмировал Свонсон.

Напомним, ранее стало известно о гибели четырех российских солдат в боях с повстанцами из "Фронта национального освобождения" в Сирии. Однако позже в Москве информацию назвали недостоверной.


Мы, как мы уже писали, в США заявили о полном освобождении Сирии от боевиков террористической группировки "Исламское государство".

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Тег Сирия, ООН, жертвы, гражданская война, бомбардировка

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