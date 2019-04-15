Турция не верит, что США накажут ее санкциями за покупку С-400 у России

В Анкаре уверяют, что американские санкции могут касаться лишь врагов Вашингтона, а не его союзников

Фото: MilitaryRussia.Ru.

Решение Турции купить российские системы противовоздушной обороны С-400 не должны привести к введению санкций США против Анкары, потому что она не враг Вашингтона. Турецкая сторона остается приверженной к НАТО.

В этом заверил министр обороны Турции Хулуси Акар во время выступления на американо-турецкой конференции в столице США. Издание отмечает, что Анкара сменила свой тон на примирительный и предлагает решить конфликт из-за российских С-400 через диалог.

"Турция точно не враг США", - сказал Акар, добавив, что именно поэтому закупка российских систем ПВО не должна рассматриваться через призму американских санкций, разработанных именно против врагов.

Госсекретарь США Майк Помпео на прошлой неделе сказал, что Вашингтон уведомил Анкару о возможности наказания за покупку С-400, согласно закону под названием "Противостояние против американских врагов с помощью санкций" (CATSAA).

"Это решение о закупке не изменяет турецкий курс. Я хотел бы повторить, что обязательства Турции перед НАТО не изменились", – пояснил Акар.

Напомним, 1 апреля телеканал CNN со ссылкой на заявление американского оборонного ведомства сообщил, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от этой страны отказаться от получения российских зенитных ракетных систем С-400.

Кроме того, США и НАТО многократно предупреждали турецкую сторону, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса.

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