Турция открывает границы для туристов: украинцы могут планировать отпуск

При въезде в Турцию граждане иностранных государств обязаны пройти медицинское обследование в пункте пропуска.

Турция открывает свои границы для туристов и гостей. Об этом сообщило Консульство Украины в Стамбуле. Ранее уже сообщалось, что Турция готова впустить украинцев.

"Начиная с 11.06.2020 года, Турецкой Республикой принято решение об отмене ограничений въезда в Турцию граждан иностранных государств воздушным, морским или наземным путем (кроме сухопутной границы с Ираном), которые были введены турецкой стороной в контексте борьбы с распространением COVID-19", – говорится в сообщении консульства в Instagram.

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В консульстве также отметили, что при въезде в Турцию граждане иностранных государств обязаны пройти медицинское обследование в пункте пропуска. В случае выявления у лица симптомов COVID-19 ему будет проведен бесплатный тест на коронавирус.

Посольство Украины в Анкаре тем временем сообщило, что решением Кабмина от 12.06.2020 года отменен временный запрет пересечения государственной границы Украины иностранцами и лицами без гражданства на въезд в страну.

"Устанавливается обязательное требование о наличии у иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены въехать в Украину, полиса (свидетельства, сертификата) страхование расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией", - говорится в сообщении посольства в Facebook.

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Дипломаты также напомнили, что требование о проведении обязательной обсервации или самоизоляции будет применяться только к лицам, которые прибывают в Украину из стран так называемой "красной зоны" с широким распространением COVID-19 и гражданам таких государств.

По состоянию на 16.06.2020 года Турецкая Республика находится в списках стран "зеленой зоны".

Посол Украины в Турции Андрей Сибиха, в свою очередь, сообщил, что Турция отменила ограничения для внутренних и международных путешествий.

"На очереди восстановление регулярного авиасообщения между Украиной и Турцией", – написал он в Twitter.

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Ранее Минздрав опубликовал правила въезда и карантина в туристических странах.

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