Турция перебросила к границе Сирии танки и артилерию

Сегодня, 13:08

Анкара также усилила меры безопасности в районе 12 наблюдательных пунктов в сирийской зоне деэскалации в Идлибе из-за возможной военной операции в регионе

Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru
Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru

Турция продолжила перебрасывать тяжелое вооружение к границе с Сирией. Об этом сообщила во вторник газета "Хюрриет".

По данным издания, восемь грузовых автомобилей с танками и гаубицами направились в сторону города Эльбейли, который расположен на сирийской границе.

"Хюрриет" отмечает, что переброска военной техники может осуществляться для обеспечения дополнительных мер безопасности.

Анкара также усилила меры безопасности в районе 12 наблюдательных пунктов в сирийской зоне деэскалации в Идлибе из-за возможной военной операции в регионе.

Газета "Миллиет" сообщила 17 августа, что Анкара перебросила на границу с Сирией модернизированную военную технику, в том числе танки М60Т.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции – провинцию Идлиб.

"Президент Сирии Башар Асад не должен безрассудно нападать на провинцию Идлиб. Россияне и иранцы совершили бы серьезную гуманитарную ошибку, приняв участие в этой потенциальной человеческой трагедии. Могут быть убиты сотни тысяч людей. Не позволяйте этому случиться", – отметил он.

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Напомним, сирийские правительственные войска готовят наступление на последний анклав повстанцев - провинцию Идлиб и прилегающие районы.

По имеющимся данным, в провинции Идлиб на северо-западе Сирии находятся десятки тысяч боевиков, многие из которых были эвакуированы в Идлиб в рамках соглашений о прекращении огня.

В Госдепе США сделали четкое предупреждение России и Асаду по Идлибу.
Сирия, Турция, Идлиб
Источник:

ТАСС

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