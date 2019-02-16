Турция передаст дело об убийстве Хашкаджи в международный суд

Эрдоган обвинил США в том, что они не приложили все усилия к расследованию убийства Хашкаджи

Фото: AFP

Турция передаст дело об убийстве Хашкаджи в международный суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/031/0f5/5c50310f5e199.jpg 2019-02-16T00:55:00+02:00 Другие страны Эрдоган обвинил США в том, что они не приложили все усилия к расследованию убийства Хашкаджи

Турция намерена передать дело об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашуджи, которое было совершено в Стамбуле, на рассмотрение в международный суд. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала A Haber президент Турции Тайип Эрдоган.

"Турция поделилась всей имеющейся информацией по делу Хашуджи. Мы решительно настроены передать дело в международный суд", – сказал он.

При этом турецкий лидер также обвинил Центральное разведывательное управление США в том, что его сотрудники "не приложили все усилия к расследованию убийства Хашуджи".

"США должны приложить все возможные усилия", – считает Эрдоган.

Как сообщалось, пяти подозреваемым в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашуджи грозит смертный приговор.

Напомним, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи пропал после визита в консульство своей страны в Стамбуле для оформления документов 2 октября.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашуджи причастны саудовские власти.

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