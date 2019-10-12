Турция призывает Запад забрать из Сирии своих граждан, которые примкнули к ИГИЛ

Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani/File Photo

Турция призывает страны Запада забрать из Сирии иностранных боевиков террористической группировки "Исламское государство" и предать их суду на родине. Об этом заявил в субботу спикер Великого национального собрания Турции (парламент) Мустафа Шентоп во время выступления на III Конференции спикеров парламентов Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана, Китая и России по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия в Стамбуле.

"Ситуация с иностранными боевиками, которые примкнули к рядам ИГ и Рабочей партии Курдистана, является большим испытанием для всех нас. Европейские страны, особенно те, которые стали источником наплыва иностранных экстремистов, должны приложить усилия и забрать их из регионов, предать суду и перевоспитать", – приводит слова Шентопа газета "Ени шафак".

Ранее в Белом доме заявили, что вооруженные силы США не станут поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а также не будут находиться поблизости от места ее проведения.

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Также отмечается, что власти Турции, а не США, теперь несут ответственность за дальнейшую судьбу задержанных в регионе за последние два года боевиков террористической группировки "Исламское государство".

"Правительство Соединенных Штатов требовало от Германии, Франции и других европейских стран, из которых приехали многие захваченные боевики ИГ, забрать их, но они не захотели и отказались. Соединенные Штаты не будут содержать их в течение периода, который может растянуться на многие годы, что приведет к существенным расходам американских налогоплательщиков. Турция теперь будет нести ответственность за всех террористов ИГ, захваченных в регионе в течение последних двух лет", – говорится в заявлении Белого дома.

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Напомним, что 9 октября турецкие войска вошли на территорию Сирии в районе городов Таль-Абьяд и Рас-эль-Айн. В операции "Источник мира", кроме вооруженных сил Турции, также задействована поддерживаемая Анкарой Сирийская национальная армия.

Согласно плану Анкары, главной задачей боевых действий в соседнем государстве является создание 480-километровой зоны, свободной от боевиков (от реки Евфрат до границы Ирака), которая должна уходить на 32 км вглубь Сирии.

На данный момент НАТО, Евросоюз, Канада, США, Иран и сам Дамаск осудили действия режима турецкого президента Реджепа Эрдогана. Однако Совбез ООН все-таки не сумел согласовать совместное заявление касательно сложившейся ситуации.

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