Турция решила бороться с США при помощи ВТО

Анкара запросила проведение консультаций в ВТО с Соединенными Штатами относительно дополнительных импортных пошлин, введенных США на стальную и алюминиевую продукцию

Турция обратилась с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО) в связи с введенными США пошлинами на сталь и алюминий. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте организации.

"Турция запросила проведение консультаций в ВТО с Соединенными Штатами относительно дополнительных импортных пошлин, введенных США на стальную и алюминиевую продукцию. Запрос был передан членам ВТО 20 августа", – говорится в документе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью сторон, "совершивших нападение на турецкую экономику", является "поставить Турцию и ее граждан на колени".

В последние несколько недель отношения между Турцией и США серьезно ухудшились из-за отказа турецких властей выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, подозреваемого в причастности к террористической организации, а также взаимного повышения пошлин на различные группы товаров.

При этом торговый конфликт США и Турции привел к обвалу курса турецкой лиры и кризису в стране. Это, в свою очередь, обеспокоило инвесторов по всему миру и ударило по национальным валютам многих развивающихся стран, в том числе Украины, Индии и России.

Некоторые аналитики уже заявили, что миру грозит валютный кризис из-за обвала курса лиры.



