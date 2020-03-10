Турция уничтожила в Сирии 8 российских "Панцирей"

Турецкие военные уничтожили в Сирии новейшие российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", которые также были замечены на подконтрольной оккупантам части Донбасса.

Об этом как сообщает CNN Turk, 10 марта заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, отметив, что Россия поставила свои системы ПВО не только в Сирию, но и в Ливию.

"В Идлибе мы уничтожили восемь "Панцирей" с помощью БПЛА. Это, конечно, очень тяжелые и важные системы ПВО", – сказал Эрдоган.

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При этом он отметил, что в последнее время в Идлибе соблюдается прекращение огня. По словам Эрдогана, "процесс идет хорошо".

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"Мне хочется, чтобы это продолжалось и стало постоянным прекращением огня", – заверил турецкий лидер.

Напомним, в прошлом месяце в сети появилось видео с беспилотника Вооруженных сил Турции, который уничтожил российский зенитный комплекс "Панцирь-С1".

Таким образом, Турция стала второй страной после Израиля, которая сумела вывести из строя самую современную российскую систему ПВО – израильские ВВС уничтожили "Панцирь" в Сирии в 2018 году. Позже в ЦАХАЛ это объяснили тем, что систему использовали для обстрела израильских истребителей.

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