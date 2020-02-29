Турция уничтожила российский "Панцирь": видео с беспилотника

Вооруженные силы Турции на территории Сирии с помощью беспилотника уничтожили российский зенитный комплекс "Панцирь-С1".

Соответствующее видео было опубликовано в Twitter-канале Qalaat Al Mudiq.

На кадрах съемки можно увидеть, как беспилотник ведет наведение по наземной цели, а потом фиксирует взрыв и разлетающиеся обломки машины противника.

"Сирия: Турция официально стала второй страной в мире, после Израиля, которая уничтожила российскую систему противовоздушной обороны "Панцирь-1", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что "Панцирь-С1" – зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия, который должен обеспечивать оборону от воздушных ударов. Он оснащен автоматическими пушками и управляемыми ракетами.

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По данным из открытых источников, комплекс предназначен для защиты от средств воздушного нападения (как пилотируемых, так и беспилотных). Также он способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника.

Стоит напомнить, что Украина и Турция совместно ведут разработку беспилотника нового поколения, который, стал первым проектов совместного предприятия "Укрспецэкспорта" и турецкого Baykar Defence.

Ранее мы сообщали о том, что армия Израиля нанесла удар по сирийскому зенитному ракетно-пушечному комплексу (ЗРПК) "Панцирь-С1", который был поставлен Россией, который использовался для обстрелов израильских самолетов.

Напомним, ранее в результате удара сирийской авиации в провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 турецких военнослужащих в ответ был нанесен массированный ответный удар.

Видео: Reuters

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