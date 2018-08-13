Турецкие истребители нарушили воздушное пространство Греции

Генеральный штаб Министерства национальной обороны Греции сообщил в понедельник об очередном нарушении греческого воздушного пространства турецкой военной авиацией, – передает ТАСС.

"Сорок нарушений правил полетов в районе полетной информации Афин (Athens Flight Information Region, FIR) совершили в понедельник шесть турецких самолетов над северо-восточной, центральной и юго-восточной частями Эгейского моря, имел место также один фиктивный воздушный бой [без применения оружия] между греческими и турецкими истребителями", – сообщил Генштаб в распространенном сообщении.

По его информации, два турецких F-16 ("Эф-16") и два F-4 ("Эф-4"), летевшие в боевом порядке, совершили пять нарушений правил полетов в районе полетной информации Афин. Кроме того, два самолета-шпиона CN-235 ("Си-эн-235"), летевшие отдельно, осуществили 35 подобных нарушений.

"Два турецких истребителя имели боевое вооружение на борту", – отметило ведомство, добавив, что турецкие самолеты были опознаны, на их перехват поднялись греческие истребители, которые вытеснили нарушителей из воздушного пространства Греции "в соответствии с международными правилами".

Систематические вторжения в воздушное пространство Греции

Греция и Турция – союзники по НАТО – находились на грани войны в 1996 году из-за претензий турецкой стороны на два греческих необитаемых скалистых островка под общим названием Имиа, которые Анкара продолжает изображать на картах как свои (по-турецки они называются Кардак).

Территориальные воды Греции распространяются на шесть морских миль вокруг более чем двух тысяч ее островов в Эгейском море, но Афины заявляют, что они имеют право расширить их до 12 морских миль – стандарта, признанного на международном уровне. В свою очередь Анкара предупреждала Афины, что такое расширение Грецией своих территориальных вод было бы "причиной для войны" (лат. casus belli).

При этом Турция не признает 10-мильную воздушную зону Греции вокруг островов, считая, что греческое воздушное пространство, как и территориальные воды, ограничено шестью морскими милями. В результате турецкие истребители с вооружением на борту регулярно вторгаются в район полетной информации соседнего государства без предоставления плана полетов, а Греция поднимает на их перехват свои самолеты. Иногда возникают так называемые фиктивные воздушные бои, когда греческие самолеты гоняются за турецкими, стараясь вытеснить из национального воздушного пространства.

Инциденты в воздухе

В 2006 году в ходе операции по перехвату нарушителей воздушного пространства произошло столкновение турецкого истребителя с греческим самолетом. Турецкий летчик сумел тогда катапультироваться, а греческий погиб. В апреле 2018 года погиб греческий пилот самолета "Мираж-2000-5" (Mirage 2000-5), участвовавшего в операции по перехвату самолетов ВВС Турции и упавшего в море при возвращении на базу. По статистике Минобороны Греции, в 2017 году турецкие самолеты около 1,5 тыс. раз нарушили греческое воздушное пространство над Эгейским морем.

Накануне сообщалось, что испанский истребитель случайно выпустил боевую ракету над Эстонией.

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А тем временем во Франции разрабатывают истребитель будущего. Новый истребитель придет на смену устаревшим моделям поколения Eurofighter Typhoon и Dassault Rafale, относящиеся к поколению 4++.