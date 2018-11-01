Турецкие следователи рассказали, куда делось тело убитого журналиста Хашуджи

По версии следствия, саудовский журналист Джамаль Хашуджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, его тело было расчленено

Турецкие власти считают, что тело убитого в саудовском консульстве в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашуджи растворили в кислоте. Об этом сообщает Washington Postсо ссылкой на турецкого чиновника.

"Высокопоставленный турецкий чиновник в интервью заявил, что турецкие власти разрабатывает теорию о том, что расчлененное тело Хашогги было уничтожено в кислоте на территории консульства Саудовской Аравии или в соседней резиденции генерального консула Саудовской Аравии. Биологические доказательства, обнаруженные в саду консульства, подтверждают теорию о том, что тело Хашуджибыло уничтожено вблизи того места, где его убили и расчленяли, сказал чиновник ", - сообщает издание.

"Тело Хашуджи не нужно было хоронить", - сказал чиновник.

Ранее турецкие прокуроры заявили, что саудовский журналист Джамаль Хашуджи был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, его тело было расчленено и уничтожено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Из-за убийства саудовского журналиста министры ЕС и США отменяют визиты в Саудовскую Аравию

Напомним, что Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

Турецкие власти сообщили о его убийстве, обвинив в причастности к случившемуся 15 сотрудников спецназа Саудовской Аравии.

Позже журналисты заявили, что убийство журналиста в саудовском консульстве было записано смарт-часами Apple Watch и отправлено его невесте.

Эта история получила широкий резонанс в мире и вызвала напряженность в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда. Американская сторона обещала принять жесткие меры, если подтвердится, что к смерти Хашкаджи причастны саудовские власти.