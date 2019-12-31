Турецкие военные готовятся к отправке в Ливию

Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah

Турецкие военнослужащие готовятся к операции по поддержке признанных ООН властей Ливии. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.

"Процесс подготовки уже начался, и мы сделаем все необходимое", – заявил турецкий министр.

По его словам, операцию по оказанию военной помощи будут осуществлять Вооруженные силы Турции совместно с Министерством обороны страны.

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Ранее в декабре в Триполи запросили у Турции военную помощь, чтобы противостоять наступающим на столицу Ливии силам Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. Парламент Турции 2 января начнет рассмотрение законопроекта, разрешающего оказать такую помощь властям Ливии.

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Как сообщалось, в начале ноября стало известно, что в Ливию прибыли около 200 российских наемников, в том числе снайперы из "ЧВК Вагнера". По данным издания The New York Times, это является частью широкой кампании Кремля по восстановлению влияния на Ближнем Востоке и в Африке. В целом участие российских наемников из "ЧВК Вагнера", связываемой с бизнесменом Евгением Пригожиным, в вооруженном конфликте в Ливии серьезно беспокоит соседние с ней страны Северной Африки, а также Турцию.

Российские наемники воюют на стороне Ливийской национальной армии Халифа Хафтара, который объявил наступление на Триполи и пытается свергнуть Правительство национального согласия в столице, которое было сформировано ООН в 2015 году и пользуется поддержкой США и других стран Запада. На практике, как пишет издание NYT, правительство в Триполи поддерживает только Турция. Россия вмешалась в конфликт при поддержке ОАЭ, Египта, Саудовской Аравии и частично Франции.

Кроме того, сайт "Сегодня" писал, что наемников "ЧВК Вагнера" неоднократно фиксировали на Донбассе:

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