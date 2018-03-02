Турецкие военные несут потери в сирийском Африне

Сегодня, 01:42

Отмечается, что общее число потерь Турции с начала операции в Сирии возросло до 38

фото AFP
фото AFP

Пять турецких военных погибли в ходе операции в сирийском Африне, сообщает генштаб ВС Турции.

"В ходе операции в сирийском Африне 1 марта погибли пять наших боевых товарищей", – говорится в заявлении.

Еще семеро военных получили ранения.

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Отмечается, что общее число потерь Турции с начала операции в Сирии возросло до 38.

Напомним, министр иностранных дел Турции предостерег сирийские проправительственные силы от поддержки курдских отрядов на севере Сирии, заявив, что это не помешает Анкаре продолжить операции в Африне.

Ранее в январе Турция начала на севере Сирии наземную операцию "Оливковая ветвь". Турецкие войска пересекли границу Сирии и вместе с бойцами союзной "Свободной сирийской армии" (FSA) вступили в боевые столкновения с курдскими "Отрядами народной самообороны" (YPG).

Анкара называет YPG "террористами", считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции PKK.

Также Реджеп Тайип Эрдоган пообещал расширить наступление своих войск в Сирии против курдских подразделений, несмотря на призывы к воздержанию от западных союзников.
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Источник:

"Сегодня"

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