В России взорвался танкер: есть погибшие и раненые
В морском торговом порту Махачкалы при разгрузке нефтетанкера взорвалась газовоздушная смесь
На следующий день после пожара на пороховом заводе в России не менее трех человек погибли в результате взрыва, который прогремел утром 11 июня на танкере в порту столицы Республики Дагестан, города Махачкалы.
Как сообщили в Росморречфлоте, еще три человека были доставлены в больницы с ожогами, причем один из потерпевших находится в тяжелом состоянии.
"Обнаружено тело третьего погибшего. Таким образом, количество погибших – три человека. Ещё три госпитализированы с ожогами", – цитируют ведомство российские СМИ. Эту же информации подтвердили в дагестанском Минздраве.
Авария произошла в машинном отделении танкера во время разгрузки нефтепродуктов с судна – взорвалась газовоздушная смесь.
Танкер является российским судном и, согласно предварительным данным, принадлежит "Волжскому пароходству".
Напомним, в этом году это уже не первое ЧП на российском судне – в феврале в Японском море прогремел взрыв на судне "Партизан" приморской компании "Гудзон".
Ранее мы также писали о взрыве на оружейном заводе в Дзержинске (Нижегородская область России) - авария случилась в цеху по производству тротила.
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