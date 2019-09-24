У берегов Пуэрто-Рико произошло мощное землетрясение

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У берегов островного государства Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 6,3. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 79 километрах к северо-западу от города Изабела с населением более 45 тысяч человек. Очаг стихии залегал на глубине 10 километров.

Фото: Twitter El Foro de Puerto Rico

Пока что информации о пострадавших и угрозе цунами не поступало.

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Фото: Twitter El Foro de Puerto Rico

Ранее сообщалось, что в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет.

По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. Также известно, что в Тиране из старого дома из-за появления на нем трещин эвакуированы люди, а со здания городского университета падали обломки кирпичей.

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Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет приблизительно о 50 повреждениях. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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