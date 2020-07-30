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У берегов Японии произошло сильное землетрясение

30 июля, 04:09

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Очаг залегал на глубине 48 км

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Японии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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По его данным, очаг залегал на глубине 48 км. Эпицентр находился в 594 км к югу от японской столицы, города Токио, где проживают примерно 8,3 млн человек.

О пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не сообщалось.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области произошло землетрясение. Подземные толчки магнитудой 2,5 зафиксировали в 13:45 27 июля. Эпицентр землетрясения находился на глубине 11 километров в районе села Монастырчаны Богородчанского района. Подземные толчки не несли никакой угрозы. Интенсивность колебаний была ниже предела чувствительности людей.

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Также недавно в провинции Бингол на востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,7, мощнейшее после подобного, произошедшего в феврале этого года.

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В результате землетрясения изначально пострадали 18 человек. В результате подземных толчков повреждены десятки домов и административных зданий.

Видео: Reuters

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Япония землетрясение магнитуда очаги

Источник: ТАСС

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