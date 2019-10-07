У Эрдогана заявили, что Турция не намерена оккупировать территорию Сирии

Турция поддерживает территориальную целостность и политическое единство Сирии, не преследует цели оккупации ее территорий или изменение их демографического состава.
Об этом написал в Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Турция поддерживает территориальную целостность и политическое единство Сирии. Не имеет заинтересованности в оккупации или изменении демографии. PKK/YPG сделали это на северо-востоке Сирии. Время это исправить", – написал Калин.
Он также добавил, что Турция борется против террористической организации и очертил цели создания зоны безопасности на севере Сирии.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк