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У Эрдогана заявили, что Турция не намерена оккупировать территорию Сирии

7 октября, 21:14

По словам Калина, Турция поддерживает территориальную целостность и политическое единство Сирии

/ Фото: Pixabay

Турция поддерживает территориальную целостность и политическое единство Сирии, не преследует цели оккупации ее территорий или изменение их демографического состава.

Об этом написал в Twitter официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

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"Турция поддерживает территориальную целостность и политическое единство Сирии. Не имеет заинтересованности в оккупации или изменении демографии. PKK/YPG сделали это на северо-востоке Сирии. Время это исправить", – написал Калин.

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Он также добавил, что Турция борется против террористической организации и очертил цели создания зоны безопасности на севере Сирии.

"Зона безопасности будет служить двум целям: защитить границы Турции путем устранения террористических элементов и позволить беженцам вернуться в свои дома", – отметил официальный представитель турецкого президента.

Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выходных заявил о готовности к началу операции на севере Сирии силами сухопутных и воздушных подразделений. После этого состоялись телефонные переговоры президентов США и Турции, в ходе которых стороны обсудили процесс создания зоны безопасности на севере Сирии, к востоку от Евфрата, и договорились встретиться в Вашингтоне в ноябре.

Позднее президент Турции сообщил, что подразделения ВС США начали покидать северные районы Сирии, – территории, на которых Турция анонсировала начало в ближайшие дни военной операции. Президент США Дональд Трамп объяснил это тем, что пришло время американским военным "выйти из бесконечных войн" в Сирии и вернуться домой.

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Сирия Турция Эрдоган военная операция

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