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У главы израильского Минздрава нашли коронавирус

2 апреля, 04:44

Елена Кузьмич

Тесты на коронавирус министра и его супруги дали положительный результат, они отправятся на карантин.

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба израильского минздрава.

По сообщению ведомства, тесты на коронавирус министра и его супруги дали положительный результат, они отправятся на карантин.

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В соответствии с медицинскими рекомендациями Литцман будет продолжать исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.

У 6092 израильтян был диагностирован коронавирус, 26 человек скончались.

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Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию обнаружили у советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух. Женщина решила провериться на COVID-19 после того, как вирус обнаружили у ее мужа.

Добавим, что жителям Израиля запретили выходить из дома без крайней необходимости. 17 марта Минздрав предписал гражданам еврейского государства выходить из своих домов "только в случаях крайней необходимости", к которым относятся работа в жизненно важных отраслях, посещение продуктовых магазинов и аптек. Ведомство запретило посещение пляжей, бассейнов, парков, детских площадок, библиотек, музеев и кружков для любого числа участников, а также предписало гражданам страны не принимать гостей дома и не ходить в гости, ездить в лифте по одному и не собираться группами больше 10 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Израиль министерство коронавирус

Источник: Интерфакс

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