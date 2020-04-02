У главы израильского Минздрава нашли коронавирус

У министра здравоохранения Израиля Яакова Лицмана диагностирована коронавирусная инфекция COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба израильского минздрава.
По сообщению ведомства, тесты на коронавирус министра и его супруги дали положительный результат, они отправятся на карантин.
В соответствии с медицинскими рекомендациями Литцман будет продолжать исполнять обязанности министра здравоохранения на дому.
У 6092 израильтян был диагностирован коронавирус, 26 человек скончались.
Ранее сообщалось, что коронавирусную инфекцию обнаружили у советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух. Женщина решила провериться на COVID-19 после того, как вирус обнаружили у ее мужа.
Добавим, что жителям Израиля запретили выходить из дома без крайней необходимости. 17 марта Минздрав предписал гражданам еврейского государства выходить из своих домов "только в случаях крайней необходимости", к которым относятся работа в жизненно важных отраслях, посещение продуктовых магазинов и аптек. Ведомство запретило посещение пляжей, бассейнов, парков, детских площадок, библиотек, музеев и кружков для любого числа участников, а также предписало гражданам страны не принимать гостей дома и не ходить в гости, ездить в лифте по одному и не собираться группами больше 10 человек.
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