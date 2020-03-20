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Жителям Израиля запретили выходить из дома без крайней необходимости

20 марта, 08:52

Денис Беспалов

Нетаньяху ужесточил ранее введенные Минздравом карантинные меры

Исполняющий обязанности премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что подписал несколько указов, вводящих ограничения на передвижение граждан страны для предупреждения дальнейшего распространения нового коронавируса.

"Я подписал ряд чрезвычайных указов, переводящих в разряд обязательных к исполнению рекомендации министерства здравоохранения, которое позавчера предписало израильтянам оставаться дома. Данные указы с этой ночи сроком на неделю вводят ограничения на передвижение. Граждане Израиля должны оставаться дома, это не просьба, теперь это обязательное к исполнению предписание. Это вопрос ответственности, каждый из нас ведет борьбу с коронавирусом на собственном участке", – сказал он в ходе телеобращения, которое транслировали основные каналы местного телевидения.

Как известно, 17 марта Минздрав предписал гражданам еврейского государства выходить из своих домов "только в случаях крайней необходимости", к которым относятся работа в жизненно важных отраслях, посещение продуктовых магазинов и аптек. Ведомство запретило посещение пляжей, бассейнов, парков, детских площадок, библиотек, музеев и кружков для любого числа участников, а также предписало гражданам страны не принимать гостей дома и не ходить в гости, ездить в лифте по одному и не собираться группами больше 10 человек.

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По данным Минздрава по состоянию на вечер четверга, 19 марта, в Израиле выявлено 573 случая заражения коронавирусом. Состояние шести заболевших оценивается как тяжелое, 12 человек выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано. Первый случай заражения на территории еврейского государства был выявлен 27 февраля у соотечественника, вернувшегося из Италии.

Ранее сообщалось, что около четырехсот граждан Израиля получили сообщения на мобильные телефоны, констатирующие, что они нарушили меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Израиль карантин Нетаньяху коронавирус

Источник: ТАСС

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