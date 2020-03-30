Коронавирусом заразилась советник премьер-министра Израиля: подробности

Теперь Нетаньяху могут отправить на 14-дневный карантин

Коронавирусную инфекцию обнаружили у советника премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по делам ультраортодоксальной общины Ривки Палух. Об этом сообщает Times of Israel.

Женщина решила провериться на COVID-19 после того, как вирус обнаружили у ее мужа. Как выяснилось, в последний раз она контактировала с премьер-министром в четверг. Но, как сообщает издание, они соблюдали дистанции. Кроме того, Палух встречалась с несколькими законодателями.

Теперь самого Нетаньяху и его помощников могут отправить на 14-дневный карантин.

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Ранее мы писали, что из-за коронавируса в Израиле могут объявить полную изоляцию.

"Те меры, которое принимало наше правительство, соответствуют тому, что делалось во всем мире. Но их оказалось недостаточно. Число заболевших удваивается каждые три дня", – заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Нетаньяху отметил, что в стране будет введен запрет на прогулки по улице за исключением походов за продуктами или лекарствами, а отходить от дома можно будет лишь на расстояние до 100 метров. Также будет ограничена работа общественного транспорта.

А тем временем в Китае сделали тревожное заявление – Поднебесную может захлестнуть вторая волна пандемии коронавируса.

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