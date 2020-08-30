У Лукашенко рассказали, почему жестко разгоняли протестующих

Когда большинство протестующих ушли от Дворца независимости после протеста 30 августа, поговорить с немногочисленными оставшимися демонстрантами вышел помощник президента Беларуси Николай Латышенок. Об этом сообщает TUT.BY.

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В частности он "объяснил", с чем связан жесткий разгон протестующих сразу после выборов в Беларуси.

"Потому что люди построили баррикады. Второе – то, что перекрывались улицы, и мешали обычным жителям двигаться по городу", – сказал Латышенок.

По его словам, большинство граждан Беларуси поддерживают президента, а протесты могут привести к экономическому кризису.

"Ну какое вас большинство?! Вы нашу страны загоняете (жест "вниз". – Ред.). Он (Лукашенко. – Ред.) не проиграл однозначно. Большинство на стороне президента. Вот из-за ваших всех акций – посмотрите на курс доллара", - сказал Латышенок.

Помощник Лукашенко Латышенок – о протестах

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Представитель Лукашенко также добавил, что сам президент Беларуси в настоящее время находится в своей резиденции в Минске во Дворце независимости, от которого недавно ушли протестующие.

Напомним, в Беларуси 22-е сутки продолжаются массовые акции противников президента Александра Лукашенко. 30 августа, как и в предыдущие воскресенья, оппозиция провела в Минске многотысячный "Марш мира и независимости".

По разным оценкам, на площади Независимости сегодня собралось около 100 тысяч людей. В ходе "Марша мира" происходили стычки протестующих с ОМОНом, по последним данным, уже задержаны более 120 человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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