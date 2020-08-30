Українська
$ 27,46
32,43
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

У Лукашенко рассказали, почему жестко разгоняли протестующих

30 августа, 21:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Представитель президента считает, что большинство на стороне Лукашенко

Когда большинство протестующих ушли от Дворца независимости после протеста 30 августа, поговорить с немногочисленными оставшимися демонстрантами вышел помощник президента Беларуси Николай Латышенок. Об этом сообщает TUT.BY.

Реклама

В частности он "объяснил", с чем связан жесткий разгон протестующих сразу после выборов в Беларуси.

"Потому что люди построили баррикады. Второе – то, что перекрывались улицы, и мешали обычным жителям двигаться по городу", – сказал Латышенок.

По его словам, большинство граждан Беларуси поддерживают президента, а протесты могут привести к экономическому кризису.

"Ну какое вас большинство?! Вы нашу страны загоняете (жест "вниз". – Ред.). Он (Лукашенко. – Ред.) не проиграл однозначно. Большинство на стороне президента. Вот из-за ваших всех акций – посмотрите на курс доллара", - сказал Латышенок.

В тренде
В Минске начались задержания и столкновения: силовики подготовили "таранную" спецтехнику
Помощник Лукашенко Латышенок – о протестах
Реклама

Представитель Лукашенко также добавил, что сам президент Беларуси в настоящее время находится в своей резиденции в Минске во Дворце независимости, от которого недавно ушли протестующие.

Напомним, в Беларуси 22-е сутки продолжаются массовые акции противников президента Александра Лукашенко. 30 августа, как и в предыдущие воскресенья, оппозиция провела в Минске многотысячный "Марш мира и независимости".

По разным оценкам, на площади Независимости сегодня собралось около 100 тысяч людей. В ходе "Марша мира" происходили стычки протестующих с ОМОНом, по последним данным, уже задержаны более 120 человек.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

протесты Беларусь разгон Александр Лукашенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте Лукашенко
Зеленский рассказал, как бы он поступил на месте ЛукашенкоПолитика
Египет уточнил новые правила въезда для украинцев
Египет уточнил новые правила въезда для украинцевПолитика
"Лукашембо" и боевой Коля: в соцсетях высмеивают прилет Лукашенко в резиденциюДругие страны
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)
Протестующие приблизились к резиденции Лукашенко: силовики стягивают технику (фото, видео)Другие страны
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в Украине
Беларусь стала новой угрозой для НАТО: США укрепляют свои позиции в УкраинеПолитика
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видео
Российский БТР в Сирии протаранил американский броневик: опубликовано новое видеоРоссия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять