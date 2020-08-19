У Лукашенко сделали Telegram-стикеры "за батьку", но опозорились с флагом

В мессенджере появился новый стикерпак "За Беларусь", но его авторы допустили ряд ляпов

Провластные СМИ в Беларуси решили бороться с требующей отставки президента Александра Лукашенко и перевыборов оппозицией весьма оригинальным способом – при помощи стикеров в мессенджере Telegram.

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Так, 19 августа связанный с пресс-службой Лукашенко канал "Пул первого" поделился стикерами "За Беларусь" в поддержку властей, однако пользователи только высмеяли рисунки, на которых нашлись сразу несколько ляпов.

В частности, стикеры критикуют выехавшую под угрозами из Беларуси экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, а также самый популярный Telegram-канал страны Nexta.

Однако на одном из стикеров государственный флаг Беларуси изображен зеркально отображенным, а на другом рядом с флагом указана надпись "Позор предателям".

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Кроме того, комментаторы заметили и ляп в стикере с бюллетенем, где вместо фамилий в списке кандидатов указаны "Блогер", "Жена блогера", "Олигарх", "Лукашенко" и "Мутный". Хотя в действительности Лукашенко был на третьем месте в бюллетене, а Тихановская – на четвертом. Именно напротив четвертого кандидата в стикере стоит калочка.

Пользователи посчитали, что в наборе не хватает стикера в виде "скрещенных дубинок в сердечке" и "изнасилования и избиения – это весело".

Напомним, что президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. В тот же день в стране начались массовые протесты против фальсификаций и объявления Александра Лукашенко следующим президентом. Власти бросили против митингующих ОМОН, который применял неаргументированную жестокость. Сообщается как минимум о четырех погибших с начала антиправительственных митингов. О последнем из них – 43-летнем Геннадии Шутове – стало известно 19 августа.

Кроме того, как мы уже сообщали, на фоне ряда громких обвинений в причастности украинцев к протестам и задержания граждан Украины в Беларуси МИД отозвал своего посла из этой страны.

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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