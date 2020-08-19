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В Беларуси умер мужчина, в которого силовики выстрелили на протестах

19 августа, 11:53

Денис Беспалов Денис Беспалов

Погибшему жителю Бреста было 43 года

Количество погибших во время жесткого подавления протестов в Беларуси выросло. Как сообщает TUT.BY, 19 августа, в 10.20 в военном госпитале Минска умер 43-летний Геннадий Шутов, который получил огнестрельное ранение в голову 11 августа в районе Московской администрации Бреста во время протестов.

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По словам родственников погибшего и очевидцев, Геннадий не дрался, не конфликтовал – просто шел, когда в него выстрелили. Предположительно стреляли с крыши одного из домов.

Родственники двое суток искали Геннадия Шутова: сначала его доставили в Брестскую областную больницу, а затем вертолетом переправили в военный госпиталь в Минск.

В Министерстве внутренних дел страны утверждают, что стрельба на поражение велась для защиты жизни и здоровья сотрудников от "группы агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках", когда тех не остановили предупредительные выстрелы вверх.

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По данным СМИ, 9-11 августа в скорую и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.

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Новость дополняется.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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