У резиденции премьера Канады был задержан вооруженный мужчина: что произошло

При себе у него было длинноствольное огнестрельное оружие

У резиденции премьер-министра Канады Джастина Трюдо задержали канадского рейнджера. Об этом сообщил телеканал CBC.

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По данным его источников в полиции, мужчина приехал на личном автотранспорте в Оттаву (провинция Онтарио – Ред.) из соседней провинции Манитоба. При себе у него было длинноствольное огнестрельное оружие и записка, содержание которой не раскрывается. Других подробностей пока нет.

Ранее сообщалось, что оттавская полиция задержала вооруженного мужчину недалеко от резиденции Трюдо, которая расположена в комплексе Ридо-Холл, где также находится особняк генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт. В полиции уточнили, что в среду ночью и в четверг утром ни Трюдо, ни Пейетт не находились в своих резиденциях. Задержанного допрашивают, обвинений ему пока не предъявлено.

Части канадских рейнджеров формируются в основном из представителей коренных народов страны. Как правило, они проходят службу на арктических границах Канады.

Ранее сообщалось, что возле Белого дома задержали мужчину, который пришел "убить Трампа". У мужчины обнаружили нож и пустую кобуру от пистолета на правом бедре.

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Напомним, ранее в заграждение Белого дома врезался автомобиль. В момент инцидента Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Кроме того, полиция задержала мужчину возле Белого дома, который намеревался встретиться с высокопоставленными чиновниками из Пентагона, – у него нашли целый арсенал оружия.

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