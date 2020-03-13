У топ-министра в Австралии обнаружили коронавирус

В Австралии, где ранее у актера Тома Хэнкса и его жены обнаружили коронавирус, высокопоставленный член правительства тоже подхватил эту инфекцию.

Заразившимся оказался министр внутренних дел Питер Даттон – 13 марта он сообщил об этом лично на странице в Twitter.

"Утром я проснулся с температурой и ангиной. Я немедленно связался с Департаментом здравоохранения Квинсленда и был впоследствии проверен на COVID-19. В этот же день вечером мне сообщили, что тест был положительным", – заявил глава австралийского МВД, заверив в том, что чувствует себя хорошо.

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Даттон добавил, что, согласно рекомендациям Департамента здравоохранения Квинсленда, все люди с позитивными анализами на коронавирус должны быть госпитализированы.

Какими именно образом он заразился, пока что неизвестно, но недавно министр вернулся из США, где стремительно растет количество заразившихся коронавирусом.

Напомним, что на данный момент в Австралии подтверждено 184 случаев заражения коронавирусом. 1 марта в стране зафиксировали первую смерть от инфекции, с тех пор число погибших увеличилось до трех.

Также мы писали, что австралийские ученые стали первыми за пределами Китая, кому удалось воссоздать коронавирус в лабораторных условиях.

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