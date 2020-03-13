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У топ-министра в Австралии обнаружили коронавирус

13 марта, 13:53

Станислав Кожемякин

Перед появлением симптомов глава МВД Питер Даттон вернулся из США

В Австралии, где ранее у актера Тома Хэнкса и его жены обнаружили коронавирус, высокопоставленный член правительства тоже подхватил эту инфекцию.

Заразившимся оказался министр внутренних дел Питер Даттон – 13 марта он сообщил об этом лично на странице в Twitter.

"Утром я проснулся с температурой и ангиной. Я немедленно связался с Департаментом здравоохранения Квинсленда и был впоследствии проверен на COVID-19. В этот же день вечером мне сообщили, что тест был положительным", – заявил глава австралийского МВД, заверив в том, что чувствует себя хорошо.

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Даттон добавил, что, согласно рекомендациям Департамента здравоохранения Квинсленда, все люди с позитивными анализами на коронавирус должны быть госпитализированы.

Какими именно образом он заразился, пока что неизвестно, но недавно министр вернулся из США, где стремительно растет количество заразившихся коронавирусом.

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Напомним, что на данный момент в Австралии подтверждено 184 случаев заражения коронавирусом. 1 марта в стране зафиксировали первую смерть от инфекции, с тех пор число погибших увеличилось до трех.

Также мы писали, что австралийские ученые стали первыми за пределами Китая, кому удалось воссоздать коронавирус в лабораторных условиях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Австралия эпидемия коронавирус

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