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Коронавирус впервые убил человека еще в одной стране

1 марта, 12:20

Станислав Кожемякин

От инфекции умер 78-летний мужчина в австралийском городе Перт - его жена тоже заражена

На фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которая охватывает все новые страны, в Австралии зафиксировали первый летальный случай от этого вируса.

В частности, как сообщает Reuters, в Австралии первой жертвой эпидемии стал пожилой мужчина, которого ранее эвакуировали с круизного лайнера Diamond Princess в Японии.

78-летний австралиец скончался в больнице города Перт на юго-западе страны. Его жена также заразилась, но находится в стабильном состоянии.

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Кроме того, по данным CNN, в американском штате Вашингтон умер мужчина в возрасте около 50 лет, который также был заражен коронавирусом. При этом он не путешествовал в страны с очагами инфекции и не вступал і тесный контакт с другими инфицировнными.

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На данный момент в Штатах вирус подтвердили или подозревают его наличие у 71 человека, включая 44 с корабля Diamond Princess. Несмотря на это, власти страны призывают не паниковать.

Напомним, ранее на этой неделе во Франции зафиксировали первую смерть гражданина страны от COVID-19 – в Париже скончался 60-летний мужчина, который находился в очень тяжелом состоянии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Австралия эпидемия вирус коронавирус

Источник: Сегодня

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