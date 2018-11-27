Убийство Хашуджи: турецкая полиция обыскала виллы
По информации турецких СМИ, следователи искали останки тела журналиста
Турецкая полиция в понедельник, 26 ноября, обыскала две виллы на северо-западе Турции в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашуджи. Об этом сообщает AP со ссылкой на губернатора провинции Муаммера Эррола.
Отмечается, что турецкая полиция со служебными собаками провела обыски в двух близлежащих виллах на северо-западе Турции, в провинции Ялова.
По данным турецкого информагентства Anadolu, криминалисты вместе с другими следователями окружили одну из вилл возле города Термал, но позже расширили обыск до соседней виллы.
По информации турецких СМИ, следователи искали останки тела Хашуджи.
Напомним, что журналист The Washington Post Джамаль Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.
В связи с этим 24 октября госсекретарь Майк Помпео заявил, что США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашуджи, и рассматривают возможность введения санкций.