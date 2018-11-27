Убийство Хашуджи: турецкая полиция обыскала виллы

Сегодня, 00:52

По информации турецких СМИ, следователи искали останки тела журналиста

Джамаль Хашуджи был убит. Фото: AFP
Джамаль Хашуджи был убит. Фото: AFP

Турецкая полиция в понедельник, 26 ноября, обыскала две виллы на северо-западе Турции в рамках расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашуджи. Об этом сообщает AP со ссылкой на губернатора провинции Муаммера Эррола.

Отмечается, что турецкая полиция со служебными собаками провела обыски в двух близлежащих виллах на северо-западе Турции, в провинции Ялова.

По данным турецкого информагентства Anadolu, криминалисты вместе с другими следователями окружили одну из вилл возле города Термал, но позже расширили обыск до соседней виллы.

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По информации турецких СМИ, следователи искали останки тела Хашуджи.

Напомним, что журналист The Washington Post Джамаль Хашуджи отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и больше его никто не видел. Турецкие власти с самого начала скандала заявляли об убийстве, однако Эр-Рияд эти обвинения последовательно отрицал.

В связи с этим 24 октября госсекретарь Майк Помпео заявил, что США отзывают визы чиновников Саудовской Аравии, причастных к смерти журналиста Джамаля Хашуджи, и рассматривают возможность введения санкций.
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