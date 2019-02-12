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Убийство учительницы и ученика в школе под Минском: следователи сделали новое заявление

Вчера, 13:58

15-летний Вадим Милошевский не идет на контакт и отказывается давать следователям показания о случившемся

Вадим Милошевский Фото: https://t.me/belamova
Вадим Милошевский Фото: https://t.me/belamova.
Убийство учительницы и ученика в школе под Минском: следователи сделали новое заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/178/004/5c61780041bb8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/178/004/5c61780041bb8.jpg Другие страны 15-летний Вадим Милошевский не идет на контакт и отказывается давать следователям показания о случившемся

15-летний белорусский школьник Вадим Милошевский, который 11 февраля совершил нападение в школе города Столбы, убив при этом учительницу и старшеклассника, а также ранил еще двоих одноклассников, отказывается давать показания.

"В настоящее время подозреваемый отказывается от дачи показаний следователям", — сообщили в Следственном комитете Беларуси.

На данный момент следователи рассматривают вопрос о назначении ряда экспертиз – в частности, комплексной медико-криминалистической и биолого-генетической экспертизы по одежде потерпевших и подозреваемого, экспертизу холодного оружия.

Кроме того, может быть проведена взрывотехническая экспертиза дымовых шашек и петард, которые были обнаружены в рюкзаке Вадима.

Также отмечается, что в рюкзаке подозреваемого был обнаружен молоток.

Следователи намерены также допросить и родственников задержанного школьника, которому, по предварительным данным, 15-летний подросток также пытался нанести удары ножом.

Напомним, что трагедия в школе Столбцов произошла перед первым уроком – злоумышленник зашел в кабинет, где у него по расписанию был урок истории, оставил рюкзак и вышел. Через некоторое время он вернулся уже с ножом и напал на свою учительницу Марину Пархимович.

Как мы уже писали, следственно-оперативная группа завершила осмотр места происшествия, а также допросила и учеников, и руководство учебного заведения, и родителей подозреваемого. 

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Тег школа, убийство, Беларусь, Минск, резня

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Источник:

ТАСС

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