Убийство учительницы и ученика в школе под Минском: следователи сделали новое заявление
15-летний Вадим Милошевский не идет на контакт и отказывается давать следователям показания о случившемся
15-летний белорусский школьник Вадим Милошевский, который 11 февраля совершил нападение в школе города Столбы, убив при этом учительницу и старшеклассника, а также ранил еще двоих одноклассников, отказывается давать показания.
"В настоящее время подозреваемый отказывается от дачи показаний следователям", — сообщили в Следственном комитете Беларуси.
На данный момент следователи рассматривают вопрос о назначении ряда экспертиз – в частности, комплексной медико-криминалистической и биолого-генетической экспертизы по одежде потерпевших и подозреваемого, экспертизу холодного оружия.
Кроме того, может быть проведена взрывотехническая экспертиза дымовых шашек и петард, которые были обнаружены в рюкзаке Вадима.
Также отмечается, что в рюкзаке подозреваемого был обнаружен молоток.
Следователи намерены также допросить и родственников задержанного школьника, которому, по предварительным данным, 15-летний подросток также пытался нанести удары ножом.
Напомним, что трагедия в школе Столбцов произошла перед первым уроком – злоумышленник зашел в кабинет, где у него по расписанию был урок истории, оставил рюкзак и вышел. Через некоторое время он вернулся уже с ножом и напал на свою учительницу Марину Пархимович.
Как мы уже писали, следственно-оперативная группа завершила осмотр места происшествия, а также допросила и учеников, и руководство учебного заведения, и родителей подозреваемого.
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