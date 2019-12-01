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Убийство журналистки на Мальте: местного бизнесмена обвиняют в причастности

1 декабря, 02:44

Фенек был задержан на своей яхте на прошлой неделе

Дафна Каруана Галиция

Дафна Каруана Галиция / Фото: AFP

Мальтийский бизнесмен Йорген Фенек обвиняется в причастности к убийству журналистки-расследователя Дафны Каруаны Галиции.

Об этом сообщает ВВС.

Сообщается, что Фенек вины не признает.

Фенек, который был задержан на своей яхте на прошлой неделе, запросил иммунитет, пообещав рассказать следствию "важную информацию". Суд отклонил его прошение.

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В прошлом году выяснилось, что бизнесмену принадлежит загадочная компания 17 Black, зарегистрированная в Дубае, которая упоминается в Panama Papers.

О ней писала Каруана Галиция за восемь месяцев до гибели. По ее данным, компания связана с руководителем аппарата премьер-министра Мальты Китом Шембри и министром туризма Конрадом Мицци. Оба они ушли в отставку накануне.

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16 октября 2017 журналистка Дафна Каруана Галиция погибла при взрыве бомбы, установленной под водительское сиденье ее машины.

Она была одной из самых известных журналисток на Мальте и была соавтором расследований коррупции в рамках проекта Panama Papers.

Журналистка проводила собственные антикоррупционные расследования и вела блог о них, который, по данным Politico, собирал 400 тыс просмотров, тогда как все население Мальты составляет 420 тыс человек.

Как сообщалось, россиянка-информатор убитой на Мальте журналистки сдалась в Греции.

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