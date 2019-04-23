Убийство журналистки в Северной Ирландии: полиция задержала подозреваемую

Убийство Лайры Макки произошло на прошлой неделе в ходе беспорядков в североирландском городе Лондондерри

Фото: AFP

Сотрудники североирландской полиции задержали 57-летнюю женщину по подозрению в причастности к убийству редактора американского издания "Медиагейзер" Лайры Макки. Об этом сообщили правоохранители.

"Детективы главной следственной группы задержали женщину 57 лет на основании закона о противодействии терроризму в связи с убийством Лайры Макки в Лондондерри 18 апреля", - указывается в сообщении.

Ранее по подозрению в убийстве правоохранители задержали двух мужчин 18 и 19 лет, позднее их отпустили без предъявления обвинений.

Убийство Лайры Макки произошло на прошлой неделе в четверг в ходе беспорядков в североирландском городе Лондондерри в преддверии годовщины дублинского Пасхального восстания 1916 года. Она была автором материалов о региональном конфликте в Ольстере и боевиках Ирландской республиканской армии (ИРА). Журналист получила смертельное ранение во время стрельбы.

Группировка "Новая ИРА" признала ответственность за произошедшее. При этом группировка выступила с утверждением, что речь идет не о преднамеренном убийстве, и журналистка погибла случайно, оказавшись на линии огня в ходе обстрела боевиками сотрудников местных сил безопасности во время беспорядков, происходивших в городе Лондондерри.

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