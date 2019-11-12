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Беларусь в "Восточном партнерстве": Лукашенко успокоил Россию

12 ноября, 14:59

Президент Беларуси рассказал, как сказывается участие Минска в программе ЕС на отношениях с другими странами

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Участие Беларуси в программе Европейского союза "Восточное партнерство" не направлено против интересов России и других стран.

Об этом 12 ноября заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время своего визита в Австрию – первой поездки в ЕС за долгие годы.

В ходе общей пресс-конференции со своим австрийским коллегой Александером Ван дер Белленом Лукашенко сказал, что это "участие не направлено против интересов третьих стран".

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Визит Лукашенко в Европейский союз стал первым после после отмены против него личных санкций ЕС в 2016 году – Брюссель ввел визовые санкции в отношении Белоруссии и ее президента в связи с нарушениями прав человека в 2002 году.

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В феврале 2016 года ЕС частично снял санкции с республики, которые действовали более 13 лет. Брюссель не стал продлевать ограничительные меры против 170 белорусских чиновников, включая Лукашенко, и трех компаний. Между тем оружейное эмбарго и санкции в отношении четверых белорусов были сохранены.

Напомним. что ранее бывший представитель Украины при ЕС и экс-замглавы Администрации прездента Константин Елисеев объяснил "Сегодня", почему у Украины нет перспектив в европейской политике "Восточного партнерства", пока она согласовывает свои действия с Беларусью, Арменией и Азербайджаном.

Больше мнений экспертов читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Восточному партнерству 10 лет: как Украина предлагает улучшить эту европейскую политику" .

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Беларусь восточное партнерство Александр Лукашенко

Источник: ТАСС

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