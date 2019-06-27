Участники митинга в Тбилиси, требующие отставки главы МВД Грузии, намерены в провести шествие к резиденции Иванишвили

Шествие начнется с площади Республики, где участники акции протеста должны собраться к 19:00 по тбилисскому времени

Фото: AFP

Митинг с требованием отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария перед зданием парламента в Тбилиси в среду к полуночи завершился без эксцессов, передает "Интерфакс".

На митинге его организаторы сообщили о планах в четверг вечером вместо проведения акции перед зданием парламента провести шествие к резиденции лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

По словам организаторов, шествие начнется с площади Республики, где участники акции протеста должны собраться к 19:00 по тбилисскому времени.

Они отметили, что шествие будет мирным и его целью является "донести до Иванишвили волю общества". При этом организаторы митинга пообещали не нарушать границы частной собственности.

Кроме этого, на митинге были озвучены планы провести "марш свободы" в субботу, 29 июня. В частности, состоится манифестация от площади Республики до площади Свободы.

Между тем, в пятницу ожидается выступление главы МВД в парламенте. Ранее он сам обратился к парламенту с просьбой предоставить ему возможность выступить в связи с событиями, произошедшими 20-21 июня.

Напомним, всего сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Состоянием на сегодняшний день под стражей оставался лишь 51 протестующий.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

Ранее власти практически выполнили еще одно требование протестующих – ранее, как они и хотели, спикер грузинского парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия.

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