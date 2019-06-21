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Число пострадавших на протесте в Тбилиси очень резко выросло

21 июня, 13:34

Большинство потерпевших попали в больницы с травмами глаз, ушибами и вывихами

В результате беспорядков в Тбилиси, которые начались в ответ на провокацию российских депутатов в грузинском парламенте, пострадали более 200 человек, но большинство из них уже покинуло больницы.

С таким заявлением выступил 21 июня руководитель центра неотложной помощи и координации чрезвычайных ситуаций Грузии Автандил Талаквадзе, уточнив, что по официальным данным пострадавшими из-за столкновений числятся 160 протестующих и 80 правоохранителей.

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На данный момент в больницах остаются 102 человека. По данным замминистра здравоохранения Зазы Бохуа, большинство пострадавших были госпитализированы с травмами глаз, ушибами, вывихами и другими.

Один пострадавший находится в стабильно тяжелом состоянии, еще двух в настоящее время оперируют.

Как мы уже писали, в ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели на улицы спецназ, который задействовал спецсредства для разгона многотысячной демонстрации. В ход пошли акустические пушки, слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. 

Напомним, ранее в грузинском Минздраве сообщали о 52 пострадавших, в том числе 38 полицейских.


Кроме того, ранее в украинском министерстве иностранных дел сообщили, что среди потерпевших в ходе столкновений на демонстрациях в Тбилиси и других грузинских городах граждан Украины нет.

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Тег Грузия, протест, митинг, беспорядки, демонстрация, Тбилиси

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Источник:

Интерфакс

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