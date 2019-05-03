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Ученые бьют тревогу: бегемотам грозит полное вымирание

3 мая, 05:01

Популяция гиппопотамов в Африке, их естественной среде обитания, резко сокращается


Вдобавок к тому, что власти Замбии планируют планируют начать массовый отстрел гиппопотамов, этим животным грозит полное вымирание, утверждают немецкие ученые.

По их данным, в Африке, обычной среде обитания этих животных, резко сокращается их популяция. Причиной этого экологи называют загрязнение экологии, а именно – застройку парковых территорий и выброс пластиковых отходов в водоемы.

Кроме того, усугубляет ситуацию и глобальное потепление – из-за засухи исчезает зелень, а за сутки взрослый бегемот может съедать до 25 килограммов травы.

Отметим, что на данный момент в мире существуют всего два вида бегемотов – это бегемот обыкновенный и карликовый бегемот. Также науке известны несколько вымерших видов этих животных.

Напомним, что под угрозой полного вымирания находится и другой вид животных - черепахи Рафетус Свайно (Rafetus swinhoei). В прошлом месяце в зоопарке китайского города Сучжоу скончалась последняя известная ученым самка этих рептилий. Причиной исчезновения этих черепах стало загрязнение реки Янцзы, которая была их основным ареалом обитания.

Мы также писали о возможности вымирания другого вида животных, на этот раз насекомых – речь идет о пчелах. Сокращение семейства пчелиных отмечено в Европе еще в 1960-х гг., но с 1998 г. сокращение значительно ускорилось. Это особенно заметно в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Голландии и Британии.

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Тег Африка, бегемот, вымирание, гиппопотам, бегемоты, исчезающий вид

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