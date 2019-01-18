Крым, Херсон и Одессу затопит: экологи рассказали о "прелестях" глобального потепления

Угроза затопления грозит сразу нескольким регионам Украины

Экологи рассказали о "прелестях" глобального потепления. Фото: clutch.ua

Крым, Херсон и Одессу затопит: экологи рассказали о "прелестях" глобального потепления https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/0f6/675/5c40f6675673f.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/0f6/675/5c40f6675673f.jpg 2019-01-18T03:05:00+02:00 Украина Угроза затопления грозит сразу нескольким регионам Украины

Глобальное потепление и повышение температуры на Земле может привести к тому, что к 2100 году будет затоплена часть Крыма, Запорожской, Одесской и Херсонской областей, пострадают более 100 тысяч человек. Такой прогноз дали эксперты Центра экологических инициатив "Экодия".

Чтобы показать возможные последствия поднятия уровня моря, ученые провели исследование – были очерчены зоны, которые могут оказаться под водой. Моделирование прогнозировали для 2100 года при условии сохранения нынешних темпов глобального потепления.

Наиболее уязвимыми к повышению уровня моря оказались города на побережье Черного и Азовского морей – они могут частично или полностью оказаться затопленными.

По прогнозам ученых, к 2100 году глобальная температура может подняться на четыре градуса Цельсия, а уровень моря — на один метр. При этом за период с 1901-2010 годы средний глобальный уровень моря уже повысился почти на 20 см и темпы роста только ускоряются.

Напомним, ранее был опубликован рейтинг стран, которые наиболее активно борются с изменениями климата. Возглавила список Швеция. Также в него вошли еще 13 стран, 11 из которых находятся в Европе. В частности, за шведами идут идут Марокко, Литва, Латвия и Великобритания.

Стоит добавить, что в Евросоюзе планируют к 2050 году добиться нулевого выброса парниковых газов, для достижения этого показателя планируется направить 25% долгосрочного бюджета ЕС на финансирование соответствующих действий.

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