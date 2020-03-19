Ученые разработали новый метод анализа на коронавирус: что о нем известно

Ученые из Оксфордского университета разработали новый метод экспресс-анализа на коронавирус. Как сообщил сайт вуза, получение результата занимает полчаса и требует лишь поддержания постоянной температуры образцов.

"Прелесть нового анализа заключается в том, как выявляется вирус, поскольку распознается именно РНК или фрагменты РНК коронавируса, — заявил один из разработчиков методики профессор Вэй Хуан. — Методика уже включает в себя проверки на ложноположительный или ложноотрицательный результат и продемонстрировала высокую точность".

Сейчас анализы на РНК коронавируса нового типа занимают полтора-два часа. Преимуществом новой методики, помимо ее скорости, является также то, что определить результат можно невооруженным глазом и вне лаборатории (потенциально даже в домашних условиях). Кроме того, анализ позволяет выявить наличие заболевания на ранних стадиях, когда концентрация вируса в организме еще невелика. Ученые надеются, что благодаря этому новая методика позволит властям выявить больше больных и своевременно их изолировать, тем самым препятствуя распространению инфекции.

Реклама

Новая технология была разработана под руководством профессора Вэй Хуана и его коллеги Цуй Чжанфэна. Испытания проводились на базе исследовательского центра Оксфордского университета в китайском Сучжоу и одной из больниц в Шэньчжэне, первоначальные эксперименты осуществлялись в Соединенном Королевстве. В настоящий момент ведется работа по разработке устройства для осуществления анализов и обработки результатов. Если эффективность методики будет подтверждена в клинических условиях в Великобритании, может быть налажено производство наборов для анализов.

Ранее сообщалось, что в Таиланде изобрели быстрый тест на коронавирус.

Также в Украине 15 областей имеют тесты для выявления коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама