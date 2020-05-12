Ученые разработали программу по ранней диагностике COVID-19: найден важный симптом

В то время как в Италии создали вакцину, которая убивает коронавирус, исследователи из Королевского колледжа Лондона, Массачусетской больницы общего профиля и медицинской компании ZOE разработали программу для искусственного интеллекта (ИИ), которая может по симптомам прогнозировать заражение коронавирусом. Результаты исследования опубликованы в Nature Medicine, сообщается на сайте Королевского колледжа.

Как отмечается, модель ИИ использует данные из приложения COVID Symptom Study для прогнозирования заражения коронавирусом путем сравнения симптомов людей и результатов традиционных тестов. Исследователи говорят, что это может помочь населению, где доступ к тестированию ограничен. Два клинических испытания в Великобритании и США должны начаться в ближайшее время.

Как отмечается, во всем мире более 3,3 миллиона человек загрузили приложение и используют его для ежедневных отчетов о состоянии своего здоровья, независимо от того, чувствуют ли они себя хорошо или имеют какие-либо новые симптомы, такие как постоянный кашель, лихорадка, усталость и потеря вкуса или запаха (ансомия).

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В этом исследовании ученые проанализировали данные, собранные чуть менее чем у 2,5 миллионов человек в Великобритании и США, которые регулярно регистрировали свое состояние здоровья в приложении, около трети из которых регистрировали симптомы, связанные с COVID-19. Из них 18 374 человека сообщили, что у них был тест на коронавирус, а у 7178 человек положительный результат.

Исследовательская группа изучила, какие симптомы, связанные с COVID-19, чаще всего связаны с положительным тестом. Они обнаружили, что ансомия была особенно показательным симптомом: две трети пользователей с положительным результатом на коронавирусную инфекцию сообщили об этом симптоме по сравнению с более чем одной пятой участников, у которых был отрицательный результат теста.

Полученные данные свидетельствуют о том, что ансомия является более сильным прогностическим фактором COVID-19, чем лихорадка.

Затем исследователи создали математическую модель, которая с почти 80% точностью предсказывала вероятность того, что будет подтвержден COVID-19, исходя из возраста, пола человека и сочетания четырех основных симптомов: потеря обоняния или вкуса, сильный или постоянный кашель, усталость и потеря аппетита.

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Исследователи предполагают, что сочетание этого прогноза ИИ с широким распространением приложения может помочь выявить тех, кто может быть заразным, как только начнут появляться самые ранние симптомы.

"Наши результаты показывают, что потеря вкуса или запаха является ключевым ранним предупреждающим признаком инфекции COVID-19 и должна быть включена в рутинный скрининг на заболевание. Мы настоятельно призываем правительства и органы здравоохранения во всем мире сделать эту информацию более широко известной и советуем всем, кто испытывает внезапную потерю обоняния или вкуса, предположить, что они заражены, и следовать местным руководящим принципам самоизоляции", - сказал профессор Королевский колледж Лондона Тим Спектор.

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Согласно последним данным Университета Хопкинса, в мире подтвержден 4 205 801 случай заражения COVID-19, умерли 286 940 человек.

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