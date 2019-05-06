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Удары Израиля по сектору Газа: Нетаньяху сделал четкое заявление

6 мая, 12:22

Израиль готов продолжить военную кампанию против радикалов в секторе Газа

Фото: AFP

Израиль за двое суток нанес мощный удар по радикалам в секторе Газа и готовится к продолжению кампании. С таким заявлением выступил в понедельник премьер-министр и министр обороны еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"За последние два дня мы нанесли мощный удар по группировкам ХАМАС и „Исламский джихад" (в секторе Газа – Ред.), атаковали более 350 целей, ударили по лидерам радикалов и разрушили объекты террористов. Кампания еще не закончена и требует терпения и рассудительности. Мы готовимся к продолжению. Целью было и остается обеспечение мира и безопасности для жителей юга Израиля", - цитирует высказывания премьера его канцелярия.

По подсчетам израильских военных, за почти двое суток противостояния с утра 4 мая палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю семь сотен ракет, система ПВО "Железный купол" перехватила 240 из них. В ответ танки, самолеты и вертолеты израильской армии поразили 350 военных объектов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" в секторе Газа. В результате ракетных обстрелов погибли четверо израильтян, еще несколько получили тяжелые ранения, пострадали десятки человек. По данным телеканала "Аль-Хадас", в результате израильских ударов за два дня не менее 14 палестинцев погибли, десятки были ранены.

При посредничестве Египта ночью было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа, которое начало действовать в понедельник в 04:30.

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Тег Израиль, сектор Газа, Нетаньяху

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Источник:

ТАСС

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