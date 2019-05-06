Израиль и Палестина договорились о прекращении огня в секторе Газа

Палестинские радикалы с 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет

Фото: AFP

Израиль и Палестина при посредничестве Египта достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на палестинского чиновника.

"Соглашение о прекращении огня начнет действовать в понедельник в 04:30", – сообщил агентству чиновник.

Напомним, палестинские радикалы из сектора Газа с утра 4 мая выпустили по Израилю более 600 ракет, 150 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

В ответ израильские военные поразили порядка трех сотен военных целей радикалов в секторе Газа. Среди атакованных объектов в пресс-службе армии назвали "несколько тоннелей и подземную инфраструктуру боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, пусковые установки ракет". В воскресенье израильские военные ликвидировали связанного с ХАМАС палестинского финансиста, ответственного, по утверждениям пресс-службы, за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа. По данным телеканала "Аль-Хадас", всего не менее 14 палестинцев погибли, десятки пострадали с 4 мая в результате израильских ударов по сектору Газа.

Кроме того, ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так,в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.

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