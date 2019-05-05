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Ракетный обстрел Израилем и ответ сектору Газа: обе стороны несут потери

5 мая, 16:33

Среди ликвидированных бойцами ЦАХАЛ оказался полевой командир ХАМАС Хамед Ахмед Абед Кудари

Фото: AFP

В ответ на многочисленные ракетные обстрелы территории Израиля вооруженные силы страны нанесли массированный ответ, поразив более двух сотен целей в секторе Газа.

"К настоящему моменту удары были нанесены по 260 террористическим объектам", – сообщили 5 мая в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), добавив, что на этом атаки не завершаются.

Среди пораженных целей: тоннели, подземная инфраструктура боевиков, военные лагеря, склады и оружейные цеха, а также пусковые установки ракет.

В результате израильского возмездия погибли как минимум два жителя палестинского анклава, но в целом за последние сутки скончались девять человек и около семи десятков были ранены.

Также в ЦАХАЛ сообщили об успешной ликвидации полевого командира палестинской группировки ХАМАС Хамеда Ахмеда Абед Кудари – ракета попала в его автомобиль, когда мужчина находился за рулем. Как утверждают военные, Кудари отвечал за получение денежных средств от Ирана и их перевод террористам в секторе Газа.

В то же время, согласно данным государственного радио Израиля "Кан", из-за обстрелов за минувшие сутки двое израильтян погибли и двое попали в больницы с ранениями.

Напомним, что ранее сообщалось о гибели одной израильтянки в результате ракетных обстрелов.

Стоит отметить, что это уже не первое обострение между сторонами этой весной. Так, в марте израильтяне и палестинцы также обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие.


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Тег Израиль, сектор Газа, цахал, палестинцы, ракетный удар

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Источник:

ТАСС

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