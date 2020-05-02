Украинская "Мрия" с медицинским грузом из Китая поразила канадцев: фото и видео

Украинский самолет Ан-225 "Мрия" доставил в канадский Монреаль рекордную для страны партию средств индивидуальной защиты. Об этом сообщило Посольство Украины в своем Twitter.
"Крупнейший в мире самолет – украинский Ан-225 "Мрия" – приземлился в Монреале, чтобы доставить средства индивидуальной защиты из Китая", – говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что самолет совершил самую большую для Канады поставку необходимого груза во время пандемии.
Канадцы на прилет украинского самолета отреагировали бурно и с восхищением: люди публикуют в соцсетях фото и видео, на котором запечатлена "Мрия".
Напомним, недавно прибытие "Мрии" с медицинским грузом из Китая вызвало большой ажиотаж в Варшаве.
Ранее сообщалось, что Ан-225 "Мрия" присоединился к пяти "Русланам" компании "Авиалинии Антонова", которые доставляют из Китая медицинские средства для борьбы с коронавирусом. Отметим, что Ан-225 "Мрия" способен перевозить грузы весом до 250 т.
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