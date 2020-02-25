Умер экс-диктатор Египта, который правил 30 лет

Египтяне свергли своего "фараона" Хосни Мубарака в 2011 году

В Египте, где ранее прямо в здании суда умер экс-президент Мухаммед Мурси, скончался его предшественник – Хосни Мубарак.

Как сообщает египетское телевидение, экс-глава государства ушел из жизни 25 февраля в одной из больниц Каира в возрасте 91 года.

Свергнутый в результате "Арабской весны" Мубарак провел последний месяц жизни в реанимации после операции на желудочно-кишечном тракте.

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Хосни Мубарак правил Египтом в течение 30 лет – с 1981 до 3 февраля 2011 года, когда он подал в отставку на фоне антиправительственных протестов, в ходе которых погибли более 800 человек и около 6,5 тыс. были ранены.

Ему на смену пришел политик-исламист Мухаммед Мурси, который в 2014 году также был свергнут военными под руководством действующего президента – генерала Абделя Фаттаха ас-Сиси.

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Впоследствии в отношении Мубарака возбудили несколько уголовных дел, в том числе о коррупции и убийстве демонстрантов. Экс-президенту грозила смертная казнь, но все дела в итоге развалились, и его оправдали.

Единственный вынесенный ему приговор касался подарков издательского дома "Аль-Ахрам", но, в отличие от Мурси, в тюрьму Мубарак так и не сел – ему засчитали срок, проведенный во время следствия.

Напомним, что сейчас египтяне активно выступают и против действующего президента ас-Сиси. Причинами акций стали коррупция и ухудшение экономической ситуации в стране.

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