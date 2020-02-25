Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,5
26,51

Умер самый старый мужчина в мире, раскрывший тайну долголетия

25 февраля, 14:58

Японец Титэцу Ватанабэ считал, что дожил до 112 лет благодаря улыбке

Японец Титэцу Ватанабэ, который после смерти своего соотечественника Масадзо Нонака считался самым долгоживущим человеком на планете, ушел из жизни.

Об этом агентство Kyodo сообщило 25 февраля, хотя, по данным других СМИ, мужчина скончался 23 февраля. Ватанабэ умер в возрасте 112 лет после того, как в последние дни испытывал проблемы со здоровьем.

Японец-долгожитель родился 5 марта 1907 года. Участвовал во Второй мировой войне, после которой аж до самой пенсии работал гражданским служащим.

В свободное время Ватанабэ занимался оригами и каллиграфией. У мужчины остались пятеро детей, 12 внуков, 16 правнуков и один праправнук.

Реклама

Старейшим мужчиной на Земле Книга рекордов Гиннеса его признала в середине февраля 2019 года. Японец называл секретом своего долголетия улыбку и призывал всех чаще улыбаться.

Титэцу Ватанабэ

Титэцу Ватанабэ / Фото: Reuters

В тренде
В России умер Дмитрий Язов: каким запомнят последнего маршала СССР
Дмитрий Язов - в форме

Стоит отметить, что японцы известны как одна из самых долгоживущих наций на планете. Нынешней старейшей женщиной считается японка Кане Танака, а в 2018 году скончалась другая долгожительница – 117-летняя Наби Тадзима.

Однако в прошлом году в ОАЭ обнаружили ранее неизвестного мужчину, который может оказаться самым долгоживущим человеком на планете – 123-летнего индийского монаха Свами Шивананду.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Япония долгожители долгожитель японцы долголетие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус проник в 32 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространения
Коронавирус проник в 32 страны: все подробности эпидемии, онлайн-карта распространенияУкраина
Украинка не может вывезти собаку из Китая
Украинка не может вывезти собаку из КитаяДругие страны
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения Эрдогана
Российские наемники в Ливии: у Путина ответили на обвинения ЭрдоганаРоссия
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond Princess
Украинские пленники коронавируса: что нужно знать о лайнере Diamond PrincessУкраина
Ученые рассказали, для кого коронавирус представляет особую опасность
Ученые рассказали, для кого коронавирус представляет особую опасностьДругие страны
В Сирии уничтожили базу путинских солдат: видео с высоты птичьего полета
В Сирии уничтожили базу путинских солдат: видео с высоты птичьего полетаДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...